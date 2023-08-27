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НовостиПроисшествия27 августа 2023 12:59

На проспекте Победы в Казани столкнулись две легковушки и троллейбус

В Казани произошла авария с участием трех транспортных средств
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В ДТП никто не пострадал.

В ДТП никто не пострадал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 27 августа, в Приволжском районе Казани столкнулись два легковых автомобиля и троллейбус. Авария произошла на мосту по проспекту Победы.

В результате столкновения по дороге разлетелись обломки одного из автомобилей. В ДТП никто не пострадал, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Госавтоинспекцию Татарстана.

Ранее в Марий Эл ночью произошло смертельное ДТП, еще трое человек госпитализированы.

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