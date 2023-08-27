В Казани на ликвидацию стихийных свалок направят около 9 миллиона рублей

Подрядчикам предлагают 3,15 миллиона рублей только за ликвидацию несанкционированных свалок.
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В Казани направят 8,9 миллиона рублей на устранение и вывоз стихийных свалок в Советском районе. Тендер об этом опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком является администрация района. Подрядчикам предлагают 3,15 миллиона рублей за ликвидацию несанкционированных свалок, а также 5,74 миллиона рублей за транспортировку и размещение отходов.
Исполнитель должен будет завершить работы к 15 декабря 2023 года. В течение этого времени власти города будут отправлять координаты подрядчику, где необходимо очистить территорию.
Ранее стало известно, что в Казани заработает вторая карта мусорного полигона «Восточный». Котлован сможет вместить 1,6 миллиона тонн ТКО.
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