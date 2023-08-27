В Казани на ликвидацию стихийных свалок направят около 9 миллиона рублей

Подрядчикам предлагают 3,15 миллиона рублей только за ликвидацию несанкционированных свалок. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Казани направят 8,9 миллиона рублей на устранение и вывоз стихийных свалок в Советском районе. Тендер об этом опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком является администрация района. Подрядчикам предлагают 3,15 миллиона рублей за ликвидацию несанкционированных свалок, а также 5,74 миллиона рублей за транспортировку и размещение отходов.

Исполнитель должен будет завершить работы к 15 декабря 2023 года. В течение этого времени власти города будут отправлять координаты подрядчику, где необходимо очистить территорию.

Ранее стало известно, что в Казани заработает вторая карта мусорного полигона «Восточный». Котлован сможет вместить 1,6 миллиона тонн ТКО.

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