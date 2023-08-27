В Казани разработают полный привод для фургона Sollers Atlant

Sollers Atlant производятся по технологии полного цикла. Фото: пресс-служба СОЛЛЕРС Алабуга

Казанский центр продуктового развития компании «Соллерс» разрабатывает полный привод для фургона Sollers Atlant. В планах также обновить стилевое решение машин УАЗ Патриот, а также интегрировать и локализовать шестиступенчатый дизельный двигатель с МКПП в автомобили УАЗ.

Новое подразделение имеет современное оборудование, что позволит провести все необходимые испытания, сообщает пресс-служба центра. Инженеры также в скором времени приступят к подготовке к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers с электрической силовой установкой.

Напомним, центр продуктового развития компании «Соллерс» заработал в Казани 25 августа. В торжественном открытии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов и замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

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