В Буинске завершился капремонт ветеринарного техникума

На капремонт направили 72 миллиона рублей. Фото: пресс-служба Буинского района

В субботу, 26 августа, в Буинске завершился капитальный ремонт ветеринарного техникума. В открытии обновленного здания принял участие глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

За 72 миллиона здесь заменили отопление, электропроводку, двери, полы, а также обновили предметные кабинеты и актовый зал. В техникуме также появились зоны для добровольческого движения и штаба студенческих отрядов.

На базе техникума работает и новое IT-направление, на котором студентов обучают работе на маркетплейсах, сообщает пресс-служба Буинского района.

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