Жители Казани могут бесплатно посетить финал турнира COMBOnation

Международный турнир по брейкингу и уличному искусству в столице Татарстана проходит уже четвертый день. Фото: пресс-служба турнира COMBOnation

В воскресенье, 27 августа, казанцы могут бесплатно посетить финал турнира COMBOnation в экстрим-парке «УРАМ». Отметим, что Международный турнир по брейкингу и уличному искусству в столице Татарстана проходит уже четвертый день.

Помимо финальных выступлений ночью на фабрике Алафузова пройдет вечернее мероприятие COMBOnight. Вход на него также свободный, сообщают организаторы.

Ранее стало известно, что The Hatters выступят на фестивале «СоТворение» в Казани за 2,7 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram