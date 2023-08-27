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НовостиОбщество27 августа 2023 10:49

Жители Казани могут бесплатно посетить финал турнира COMBOnation

Ночью горожан ждет вечернее мероприятие на фабрике Алафузова
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Международный турнир по брейкингу и уличному искусству в столице Татарстана проходит уже четвертый день. Фото: пресс-служба турнира COMBOnation

Международный турнир по брейкингу и уличному искусству в столице Татарстана проходит уже четвертый день. Фото: пресс-служба турнира COMBOnation

В воскресенье, 27 августа, казанцы могут бесплатно посетить финал турнира COMBOnation в экстрим-парке «УРАМ». Отметим, что Международный турнир по брейкингу и уличному искусству в столице Татарстана проходит уже четвертый день.

Помимо финальных выступлений ночью на фабрике Алафузова пройдет вечернее мероприятие COMBOnight. Вход на него также свободный, сообщают организаторы.

Ранее стало известно, что The Hatters выступят на фестивале «СоТворение» в Казани за 2,7 миллиона рублей.

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