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НовостиОбщество27 августа 2023 10:12

В Татарстане фестиваль воздушных шаров посетили более 1,5 тысячи человек

В самих полетах приняли участие 100 человек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Шары взлетели вверх над парком «Авангард». Фото: пресс-служба главы Зеленодольского района

Шары взлетели вверх над парком «Авангард». Фото: пресс-служба главы Зеленодольского района

В пятницу, 26 августа, в Зеленодольске второй год подряд прошел фестиваль воздушных шаров. Мероприятие посетили свыше 1,5 тысячи человек.

Парк «Авангард» стал стартовой площадкой для десяти аэростатов. Лучшие российские пилоты приняли участие в фестивале в Татарстане, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Ранее стало известно, когда в Зеленодольске откроется судостроительный колледж. Его решили возродить спустя 12 лет.

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