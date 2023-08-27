В Татарстане фестиваль воздушных шаров посетили более 1,5 тысячи человек

Шары взлетели вверх над парком «Авангард». Фото: пресс-служба главы Зеленодольского района

В пятницу, 26 августа, в Зеленодольске второй год подряд прошел фестиваль воздушных шаров. Мероприятие посетили свыше 1,5 тысячи человек.

Парк «Авангард» стал стартовой площадкой для десяти аэростатов. Лучшие российские пилоты приняли участие в фестивале в Татарстане, сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Ранее стало известно, когда в Зеленодольске откроется судостроительный колледж. Его решили возродить спустя 12 лет.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram