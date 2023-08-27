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НовостиОбщество27 августа 2023 9:50

В Нижнекамске на капремонт двух улиц направили свыше 41 миллиона рублей

Речь идет об участках проспекта Вахитова и улицы Вокзальной
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Подрядчику предстоит выполнить работы до 15 ноября.

Подрядчику предстоит выполнить работы до 15 ноября.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Нижнекамске на капремонт участков проспекта Вахитова и улицы Вокзальной направили 41,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», следует из тендера на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит к 15 ноября завершить все работы от улицы Соболековской до кольца проспекта Химиков на проспекте Вахитова и на отрезке улицы Вокзальной, от улицы Корабельной до кольца на проспекте Строителей.

Напомним, на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов работы завершены на 60%.

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