В Нижнекамске на капремонт двух улиц направили свыше 41 миллиона рублей

Подрядчику предстоит выполнить работы до 15 ноября. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Нижнекамске на капремонт участков проспекта Вахитова и улицы Вокзальной направили 41,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», следует из тендера на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит к 15 ноября завершить все работы от улицы Соболековской до кольца проспекта Химиков на проспекте Вахитова и на отрезке улицы Вокзальной, от улицы Корабельной до кольца на проспекте Строителей.

Напомним, на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов работы завершены на 60%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram