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НовостиПроисшествия27 августа 2023 9:24

Житель Набережных Челнов подозревается в убийстве брата

В Татарстане мужчина пырнул брата ножом в грудную клетку
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Пострадавший скончался на месте.

Пострадавший скончался на месте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах по подозрению в убийстве брата задержали 51-летнего местного жителя. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире одного из домов в поселке ГЭС.

По версии следствия, вечером 23 августа подозреваемый вернулся с работы домой и увидел, что его брат со знакомым распивает алкоголь. Мужчина сделал замечание, а когда компания собралась ложиться спать, ударил брата ножом в грудную клетку. Пострадавший скончался на месте.

Сам подозреваемый после совершения преступления закрылся в своей комнате, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Ранее в Набережных Челнах мужчине пересадили кожу после укуса медузы.

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