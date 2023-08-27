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НовостиПроисшествия27 августа 2023 8:37

В Марий Эл в ночном ДТП погиб человек, еще трое доставлены в больницу

Волжская межрайонная прокуратура ведет проверку по факту смертельной аварии
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Авария произошла на дороге Чодраял - Новые Карамассы. Фото: прокуратура Марий Эл

Авария произошла на дороге Чодраял - Новые Карамассы. Фото: прокуратура Марий Эл

В ночь с 26 на 27 августа на дороге Чодраял - Новые Карамассы в Марий Эл произошла авария со смертельным исходом.

В столкновении двух легковых автомобилей на месте ДТП погиб водитель одного из транспортного средства. Два пассажира и водитель второй машины были госпитализированы.

Волжская межрайонная прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки по факту аварии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что в Марий Эл водитель пойдет под суд за смерть школьника в ДТП.

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