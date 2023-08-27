Минниханов оценил капремонт молодежного центра в Лениногорске

В молодежном центре откроют площадки по 19 направлениям. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 26 августа, раис Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам молодежи республики Ринат Садыков посетили обновленный молодежный центр в Лениногорске. Здесь провели капитальный ремонт на сумму 143,2 миллиона рублей.

Площадь центра составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В здании выполнили внутренние отделочные работы, обустроили вентилируемый фасад, привели в порядок территории и установили уличное освещение. Теперь в центре планируют открыть площадки по 19 направлениям для молодежи с разными увлечениями, сообщает пресс-служба раиса.

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