В Казани вновь ограничат движение на улице Юлиуса Фучика

Ограничения продлятся на участке от дома №145а до дома №149. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в очередной раз частично перекроют проезд по улице Юлиуса Фучика. Здесь будут выносить тепловод из зоны строительства второй линии метрополитена.

Ограничения продлятся с 1 по 29 сентября. На участке от дома №145а до дома №149 полностью закроют местный проезд и частично перекроют проезжую часть, заявили в комитете внешнего благоустройства города.

Ранее стало известно, что на станции метро «Горки» спустя 14 лет откроют второй вестибюль.

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