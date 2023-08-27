Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 7:21

В Казани вновь ограничат движение на улице Юлиуса Фучика

Дороги будут перекрыты почти весь сентябрь
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ограничения продлятся на участке от дома №145а до дома №149.

Ограничения продлятся на участке от дома №145а до дома №149.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в очередной раз частично перекроют проезд по улице Юлиуса Фучика. Здесь будут выносить тепловод из зоны строительства второй линии метрополитена.

Ограничения продлятся с 1 по 29 сентября. На участке от дома №145а до дома №149 полностью закроют местный проезд и частично перекроют проезжую часть, заявили в комитете внешнего благоустройства города.

Ранее стало известно, что на станции метро «Горки» спустя 14 лет откроют второй вестибюль.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram