В Татарстане на День знаний ожидается теплая и сухая погода

Среднемесячная температура в сентябре должна быть в районе +13,5 градуса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане в последнюю декаду августа заметно похолодало. Температуры стали на 3-5 градусов ниже климатической нормы из-за циклонической активности. Однако в конце августа - начале сентября тепло все же вернется в республику.

По словам профессора Института экологии и природопользования КФУ Юрия Перведенцева, с 29 августа температура воздуха начнет повышаться и к последнему дню лета составит +21 градус. В целом сентябрь ожидается сухим и теплым. Среднемесячная температура должна быть в районе +13,5 градуса.

В День города Казани и республики Татарстан, 30 августа, а также на День знаний, 1 сентября, прогнозируется теплая, комфортная погода без осадков, рассказал метеоролог пресс-службе вуза.

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