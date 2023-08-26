В Казани ограничат движение по двум улицам Советского района

Водителям придется потерпеть неудобства из-за капремонта участка тепловода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани этой осенью будет ограничено движение по двум улицам Советского района.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, с 29 августа по 14 сентября закроют движение по улице Ново-Азинской у дома №14. Следом, с 15 сентября по 20 октября, ограничат движение по улице Олонецкой на участке от улицы Ново-Азинской до дома №4а.

Водителям придется потерпеть неудобства из-за капремонта участка тепловода.

Ранее мы сообщали, что в Казани частично перекроют дорогу на улице Тукая.

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