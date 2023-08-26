В Татарстане стартовал сезон охоты на уток и гусей

Охотиться можно на уток, гусей и лысух Фото: Иван БОРОВКОВ

В Татарстане 26 августа стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Информацию озвучили в Госкомитете республики по биоресурсам.

Охотиться на водоплавающую дичь можно будет до 5 декабря. К этим птицам относятся утки, гуси и лысуха.

Ранее мы сообщали, что охотникам Татарстана определили лимит на добычу дичи на территории республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram