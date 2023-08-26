В Татарстане стартовал сезон охоты на уток и гусей

Охотиться можно на уток, гусей и лысух
Фото: Иван БОРОВКОВ
В Татарстане 26 августа стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Информацию озвучили в Госкомитете республики по биоресурсам.
Охотиться на водоплавающую дичь можно будет до 5 декабря. К этим птицам относятся утки, гуси и лысуха.
Ранее мы сообщали, что охотникам Татарстана определили лимит на добычу дичи на территории республики.
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