В Татарстане издадут серию книг о национальном наследии татар

Команда создателей книг планирует посетить каждый район Татарстана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В республике намерены создать серию книг о национальном наследии татар. Информацию озвучил глава ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов в рамках гастрофеста на Лебяжьем озере.

Как уточнил Гаязов, команда создателей книг планирует посетить каждый район Татарстана и собрать там рецепты национальной кухни от местных жителей. После этого серия будет продолжена книгами и национальных музыкальных инструментах и костюмах.

Ранее мы сообщали, что в Казани после Сабантуя издадут книгу народных татарских рецептов.

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