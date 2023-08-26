Глава Татарстана открыл ледовый дворец в Лениногорске

В приветственной речи раис подчеркнул, что Лениногорск можно назвать одним из самых спортивных городов республики. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Лениногорске открылся новый ледовый дворец. Участие в торжественной церемонии принял глава Татарстана Рустам Минниханов.

В приветственной речи раис подчеркнул, что Лениногорск можно назвать одним из самых спортивных городов республики – здесь сильная школа по прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью.

Ледовый дворец стал подарком для жителей города к 80-летию добычи нефти в Татарстане и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения. Его будут использовать не только профессиональные спортсмены, лед станет доступен и для массового катания.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов вручил портфели будущим первоклассникам.

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