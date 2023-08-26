В Казани мотоциклист на полном ходу сбил девушку-пешехода

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами Фото: принтскрин видео.

Ночью в Казани мотоциклист сбил девушку-пешехода. ДТП произошло на улице Пушкина и попало на видео.

Примерно в три часа ночи 17-летняя девушка, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в запрещенном месте, была сбита 34-летним водителем мотоцикла. После этого двухколесный транспорт врезался в автомобиль, стоящий на светофоре.

В результате происшествия пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

Ранее мы сообщали, что объявлен в розыск водитель, который сбил 84-летнего мужчину.

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