В Казани мотоциклист на полном ходу сбил девушку-пешехода

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами
Фото: принтскрин видео.
Ночью в Казани мотоциклист сбил девушку-пешехода. ДТП произошло на улице Пушкина и попало на видео.
Примерно в три часа ночи 17-летняя девушка, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в запрещенном месте, была сбита 34-летним водителем мотоцикла. После этого двухколесный транспорт врезался в автомобиль, стоящий на светофоре.
В результате происшествия пострадавшую госпитализировали с различными травмами.
Ранее мы сообщали, что объявлен в розыск водитель, который сбил 84-летнего мужчину.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram