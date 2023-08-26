В Татарстане намерены ужесточить контроль за состоянием аттракционов

Индикатором опасности станет наличие двух или более обращений от посетителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстана намерены ужесточить контроль за состоянием аттракционов. Соответствующие изменения планируют внести в положение о региональном госконтроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, рост в течение года на 20% и более числа аттракционов, регистрация которых приостановлена, будет означать риск нарушения требований для контроля безопасности. Другим индикатором опасности станет наличие двух или более обращений от посетителей.

Ранее мы сообщали, что власти Казани отказались от идеи строительства Соборной мечети на месте парка аттракционов «Кырлай».

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