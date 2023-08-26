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НовостиНедвижимость26 августа 2023 4:54

В Казани на станции метро «Горки» спустя 14 лет откроют второй вестибюль

Он начнет работу в первый день осени
Адам САГАЛ
Перед открытием в вестибюле были проведены ремонтные работы.

Перед открытием в вестибюле были проведены ремонтные работы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции казанского метро «Горки» с 1 сентября начнет работу второй вестибюль с выходом на улицу Танковую. Он не функционировал на протяжении 14 лет. Информацию озвучили в МУП «Метроэлектротранс».

Как уточнили на предприятии, перед открытием в вестибюле были проведены ремонтные работы.

Ранее мы сообщали, что в метро Казани появились схемы с указанием новых станций.

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