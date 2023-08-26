В Казани на станции метро «Горки» спустя 14 лет откроют второй вестибюль

Перед открытием в вестибюле были проведены ремонтные работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции казанского метро «Горки» с 1 сентября начнет работу второй вестибюль с выходом на улицу Танковую. Он не функционировал на протяжении 14 лет. Информацию озвучили в МУП «Метроэлектротранс».

Как уточнили на предприятии, перед открытием в вестибюле были проведены ремонтные работы.

Ранее мы сообщали, что в метро Казани появились схемы с указанием новых станций.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram