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НовостиПроисшествия26 августа 2023 4:47

В Казани по подозрению в экстремизме задержан бизнесмен

После 14 дней заключения в Татарстане снова задержан бизнесмен, подозреваемый в экстремизме
Адам САГАЛ
Судья принял решение об отправке предпринимателя в СИЗО до 11 октября

Судья принял решение об отправке предпринимателя в СИЗО до 11 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани задержан бизнесмен, сооснователь компании по продаже компьютерной техники. Произошло это сразу после освобождения из спецприемника.

Как сообщает «Бизнес Online» предприниматель был арестован за дискредитацию ВС РФ на 14 дней. Срок его заключения истек, однако он снова был задержан в рамках расследования уголовного дела об экстремизме.

Следователи направили в суд с ходатайство об аресте 52-летнего бизнесмена. В результате судья принял решение об отправке предпринимателя в СИЗО до 11 октября.

Ранее мы сообщали, что жителя Набережных Челнов оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил России во время Дня Победы.

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