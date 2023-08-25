Смогли сбежать, когда изверг заснул: В Татарстане жителя Тверской области отдали под суд за то, что он держал в плену женщину с ребенком и избивал их

Мужчина держал мать с малолетним мальчиком взаперти в течение четырех суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро в Татарстане перед судом предстанет 30-летний житель Тверской области. Ему предъявлено обвинение сразу по четырем уголовным статьям: «уклонение от административного надзора», «побои», «незаконное лишение свободы» и «кража», сообщает следственный комитет Татарстана.

«Расследование дела завершено и все материалы направлены на рассмотрение в суд», - отметили в ведомстве.

По данным следствия, в апреле этого года обвиняемый в одном из поселков Мамадышскго района Татарстана по пьяни избил свою сожительницу. Он запер женщину в собственном доме вместе с ее семилетним сыном. Мужчина удерживал их там в течение четырех суток, постоянно избивая.

Мать с ребенком в итоге смогли сбежать от изверга, когда тот уснул. Проснувшись тот понял, что пленники на свободе, забрал телефон сожительницы, все деньги, что были в доме, и поспешил скрыться. Но долго на свободе он не пробыл. Вскоре его задержали полицейские.

В ходе расследования уголовного дела, к слову, было установлено, что мужчина, выйдя из колонии, где сидел за разбой, не встал на временный учет в Мамадышском районе.

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