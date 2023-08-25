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НовостиОбщество25 августа 2023 16:09

В Набережных Челнах прокуратура проверит хостел с мигрантами

Надзорный орган среагировал на жалобы горожан в соцсетях
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При выявлении нарушения законодательства будут приняты меру прокурорского реагирования.

При выявлении нарушения законодательства будут приняты меру прокурорского реагирования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Набережных Челнов проведут проверку на законную деятельность хостела в доме 56/24А, где проживают мигранты.

Таким образом надзорный орган среагировал на жалобы местных жителей, которые те распространили в соцсетях.

По словам горожан, хостел организовали в подвале дома, разделив его на отдельные комнаты и установив там двухъярусные кровати.

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