В Татарстане 1,5 тысячи предприятий выдавали сотрудникам зарплату ниже МРОТ

Нарушенные прав работников были восстановлены. Фото: Мария ЛЕНЦ

За первые семь месяцев 2023 года в Татарстане было выявлено 1,5 тысячи предприятий, где сотрудникам выдавали зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщила на пресс-конференции глава Минтруда республики Эльмира Зарипова. По словам министра, в 72% случаев речь идет о приеме людей на неполную ставку.

Напомним, Зарипова также перечислила отрасли с самыми высокими зарплатами в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram