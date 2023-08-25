В Казани Минниханов со своей женой Гульсиной приняли лучшие семьи республики

Во время приема состоялась церемония награждения многодетных семей.Фото: rais.tatarstan.ru

В эту пятницу, 25 августа, в Казанском Кремле глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова не забыли о доброй традиции и снова организовали торжественный прием, на который были приглашены лучше семьи республики.

«С большим удовольствием мы с Гульсиной Ахатовной приветствуем вас. Вы взяли на себя благородный и ответственный труд родительства – воспитать замечательных детей», - сказал, встречая гостей, Рустам Минниханов.

Он наградил многодетные семьи медалью ордена «Родительская слава» и медалью «Родительская доблесть». По окончании торжественного приема его гостям представили концертную программу.

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