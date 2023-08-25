Глава Минобра РТ Ильсур Хадиуллин отчитал Челны за детей на семейном обучении

Ранее министр уже критично высказывался в целом о семейном образовании на дому. Фото: nabchelny.ru

В эту пятницу, 25 августа, в Набережных Челнах на педагогической конференции, посвященной началу нового учебного года, глава Минобра РТ Ильсур Хадиуллин отчитал город за большое количество детей, находящихся на семейном образовании, которые обучаются только на дому.

По данным министра, более полутысячи ребят из-за этого не ходят в школу. Эта цифра непростительна, тем более, что с каждым годом она растет, считает Хадиуллин.

Он указал местным властям, в том числе и мэру Набережных Челнов обратить на это внимания и взять ситуацию под контроль. Ведь, обучаясь исключительно на дому вне школы, дети не получают необходимой социализации.

Как заявил глава Минобра РТ, он дал поручение профильным специалистам проверять из какой именно школы ребенок ушел на семейное образование, и какая работа с ним там была проведена.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram