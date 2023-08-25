Как отметил министр, татарстанскому автограду не стоит рассчитывать на приезжих специалистов. Фото: Минобрнауки РТ

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что жителям Набережных Челнов грех жаловаться на нехватку кадров. Об этом он сообщил в ходе августовской конференции.

По словам Хадиуллина, в расположении города имеется педагогический университет и колледж. В связи с этим особое внимание необходимо уделить подготовке кадров со школьной скамьи.

Как отметил министр, татарстанскому автограду не стоит рассчитывать на приезжих специалистов. Набережные Челны должны сами заниматься подготовкой кадров через плотное взаимодействием с педагогическим вузом.

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