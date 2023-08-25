В кодексе также появился пункт, который касается внесения сведений о доходах чиновников. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Татарстане госслужащих обязали отказываться от иностранного гражданства. Правки внесены в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Соответствующий указ подписан главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кроме этого, в кодексе появился пункт, который касается внесения сведений о доходах чиновников. Отныне они обязаны отчитываться и о расходах — как своих, так и членов своей семьи.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане чиновникам могут разрешить управлять коммерческими организациями.

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