В Татарстане снова за неделю подорожали бензин и дизельное топливо

За неделю на 0,7% стал дороже бензин марки АИ-95. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане снова за неделю, с 7 по 13 августа, подорожали бензин и дизельное топливо. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, стоимость бензина АИ-92 повысилась на 0,4% - до 48,5 рубля за литр. Также за неделю на 0,7% стал дороже АИ-95. Теперь его можно будет приобрести за 52,6 рубля за литр.

Помимо этого, бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,3% - до 64,2 рубля за литр. А стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,8% - до 56 рублей за литр.

Напомним, в Казани посуточная аренда жилья подорожала на 15%.

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