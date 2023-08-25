Ильсур Метшин оценил выставленные на Петербургской улице ретротроллейбусы

«МТБ-82» доставили в Казань из Оренбурга, где транспорт находился на заброшенном дачном участке. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Отреставрированные ретротроллейбусы «МТБ-82» и «ЗиУ-5», выставленные на улице Петербургской, оценил мэр Казани Ильсур Метшин. Экспонаты стали доступны в честь 75-летия открытия троллейбусного движения в столице республики.

Как сообщил главе города гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, «МТБ-82» доставили в Казань из Оренбурга, где транспорт находился на заброшенном дачном участке. А «ЗиУ-5» привезли из трамвайного депо Ростова-на-Дону. Этот троллейбус тоже длительное время был в простое. Специалисты восстановили салон и водительскую кабину.

Ранее мы сообщали, что «Метроэлектротранс» Казани обновил логотип к 75-летию пуска первого троллейбуса.

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