В Татарстане в 2023 году построили и отремонтировали около тысячи станций связи

Всего было построено 280 базовых станций.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Татарстане за первые семь месяцев 2023 года построили и отремонтировали около тысячи станций связи. Об этом сообщил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.
По словам Хайруллина, всего было построено 280 базовых станций. Еще свыше 700 аппаратов модернизованы.
Однако, несмотря на хорошие показатели, этот прирост остается на 30% ниже, чем до введения санкций. Речь идет об ограничении поставок оборудования.
Напомним, в Казани «Водоканал» купит три тысячи SIM-карт за 2,2 миллиона рублей.
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