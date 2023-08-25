В Татарстане в 2023 году построили и отремонтировали около тысячи станций связи

Всего было построено 280 базовых станций. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане за первые семь месяцев 2023 года построили и отремонтировали около тысячи станций связи. Об этом сообщил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин.

По словам Хайруллина, всего было построено 280 базовых станций. Еще свыше 700 аппаратов модернизованы.

Однако, несмотря на хорошие показатели, этот прирост остается на 30% ниже, чем до введения санкций. Речь идет об ограничении поставок оборудования.

Напомним, в Казани «Водоканал» купит три тысячи SIM-карт за 2,2 миллиона рублей.

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