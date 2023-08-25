Власти Татарстана решили увеличить местным жителям выплаты и пособия

Проект соответствующего постановления пока проходит антикоррупционную проверку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Минфин Татарстана подготовило проект постановления, согласно которому в течение ближайших трех лет у жителей республики вырастут социальные выплаты и пособия. Речь идет об адресной поддержке определенных категорий граждан с индексацией с 2024 по 2026 года – коэффициент составит 1,04.

Например, ветераны труда в следующем году в качестве дополнительных начислений будут получать 605 рублей, которые в 2026-ом превратятся в 656 рублей; для работавших в тылу во время Великой Отечественной войны, награжденным орденами или медалями за труд на благо Победы – 902 и 977 рублей соответственно.

Также индексации подвергнут субсидии на проезд в общественном транспорте и покупку лекарств. Отметим, что этот проект по повышению социальных выплат пока проходит антикоррупционную проверку.

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