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НовостиЭкономика25 августа 2023 8:29

В Татарстане самую высокую зарплату получают в сфере добычи полезных ископаемых

Также в этот список вошли сферы информатизации и связи, финансов, страховой деятельности
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Как отметила Эльмира Зарипова, повышение зарплат граждан является важной задачей для властей республики.

Как отметила Эльмира Зарипова, повышение зарплат граждан является важной задачей для властей республики.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане самую высокую зарплату получают в сфере добычи полезных ископаемых. Также в этот список вошли сферы информатизации и связи, финансов, страховой деятельности. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Низкая оплата труда зафиксирована в сферах лесного хозяйства, гостиничного хозяйства, ресторанного бизнеса и туризма. Мерой, направленной на повышение уровня зарплат, является соблюдение социальных гарантий. Так, МРОТ в России не может быть ниже 16,3 тысячи рублей. А с 1 января 2024 года он устанавливается в размере 19,3 тысячи рублей.

Как отметила Зарипова, повышение зарплат граждан является важной задачей для властей республики. По уровню оплаты труда Татарстан занимает лидирующее положение в Приволжском федеральном округе.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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