Как отметила Эльмира Зарипова, повышение зарплат граждан является важной задачей для властей республики. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане самую высокую зарплату получают в сфере добычи полезных ископаемых. Также в этот список вошли сферы информатизации и связи, финансов, страховой деятельности. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Низкая оплата труда зафиксирована в сферах лесного хозяйства, гостиничного хозяйства, ресторанного бизнеса и туризма. Мерой, направленной на повышение уровня зарплат, является соблюдение социальных гарантий. Так, МРОТ в России не может быть ниже 16,3 тысячи рублей. А с 1 января 2024 года он устанавливается в размере 19,3 тысячи рублей.

Как отметила Зарипова, повышение зарплат граждан является важной задачей для властей республики. По уровню оплаты труда Татарстан занимает лидирующее положение в Приволжском федеральном округе.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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