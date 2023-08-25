С начала июня по август от завалов было очищено 12 километров реки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Экологи Татарстана очистили Казанку от 700 тонн древесины. Работа проводится в рамках проекта «Свободный ток». Об этом сообщил заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в республике Андрей Агарков.
С начала июня по август от завалов было очищено 12 километров реки. В общем работы были проведены на 15 участках.
Помимо этого, экологи вместе с деревьями убирали и мусор. За этот период им удалось собрать 240 мешков отходов. Однако всю Казанку очистить не получится. В связи с этим они намерены дойти до истока.
Напомним, ранее исполком Казани предложил перейти на раздельный сбор отходов.
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