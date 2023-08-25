С начала июня по август от завалов было очищено 12 километров реки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экологи Татарстана очистили Казанку от 700 тонн древесины. Работа проводится в рамках проекта «Свободный ток». Об этом сообщил заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в республике Андрей Агарков.

С начала июня по август от завалов было очищено 12 километров реки. В общем работы были проведены на 15 участках.

Помимо этого, экологи вместе с деревьями убирали и мусор. За этот период им удалось собрать 240 мешков отходов. Однако всю Казанку очистить не получится. В связи с этим они намерены дойти до истока.

Напомним, ранее исполком Казани предложил перейти на раздельный сбор отходов.

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