В Казани посуточная аренда жилья подорожала на 15%

В России рост посуточной аренды жилья составил 15%. Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани летом посуточная аренда жилья подорожала на 15%. Теперь снять квартиру в среднем можно за 4,5 тысячи рублей.

В России рост посуточной аренды жилья составил 15%. Однако можно найти квартиру за 4,2 тысячи рублей. Чаще всего этой услугой пользуются в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.

Кроме того, самые высокие цены выявлены в Сочи. Там в среднем посуточная аренда обойдется в 5,1 тысячи рублей. За год цены выросли на 11%. Также в список вошли Санкт-Петербург (4,8 тысячи рублей), Геленджик (4,7 тысячи рублей).

В среднем туристы бронируют жилье за трое суток. Это обходится им примерно в 13,3 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Казани упал спрос на долгосрочную аренду жилья.

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