В Казани к эксперименту с цифровым рублем подключились 20 человек

В пилотном проекте цифрового рубля участвуют 13 банков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России с 15 августа приступили к тестированию цифрового рубля. К эксперименту подключились 11 городов страны, в том числе Казань, сообщает Центральный банк России.

В столице Татарстана доступ к цифровому рублю получили 20 человек. Этими деньгами оперировать они могут в единственной точке общественного питания. О каком заведении идет речь неизвестно.

Отметим, в пилотном проекте участвуют 13 банков. В России к тестированию цифрового рубля присоединились 600 человек. Этими деньгами они могут расплатиться в 30 торговых точках страны.

Напомним, ранее в Татарстане объяснили правила работы цифрового рубля.

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