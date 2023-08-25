Собянин сообщил, что от Москвы до Казани можно будет доехать за 2-3 часа

Также в конце 2023 года будет открыт участок трассы М12 между Москвой и Казанью. Фото: Александра БУДАЕВА

Между Москвой и Казанью в ближайшем будущем будет запущена высокоскоростная магистраль, которая сократит время в пути до двух-трех часов. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин на концерте в честь Дней Татарстана в Москве.

«По сути, мы друг у друга в пригороде будем, можно ездить на работу», – уточнил Собянин.

Помимо этого, в конце 2023 года будет открыт участок трассы М12 между Москвой и Казанью. Это позволит сократить время в пути с 13 до 6-7 часов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах совершить автопробег по трассе М12 на КАМАЗе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram