Причина продажи не уточняется

В Набережных Челнах на продажу выставлен загородный клуб Кайт – одно из популярных среди горожан мест отдыха.

Как уточняется владелец, на территории имеется летнее кафе, три открытые беседки, два открытых бассейна, крытая беседка, гостевой экодом, два дома для администрации. Площадь участка – 2800 квадратных метров.

Причина продажи не уточняется. Цена вопроса – 60 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Казани особняк с бассейном и зимним садом выставлен на продажу за 200 млн рублей.

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