В Татарстане внедрят сервисы платформы «Московская электронная школа»

«МЭШ» — это единая образовательная платформа, которая помогает ребенку учиться, педагогу — учить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москва поможет с внедрением сервисов цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа» («МЭШ») в образовательных учреждениях Татарстана. Соответствующее соглашение подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РТ Рустамом Миннихановым.

В Татарстане внедрение ФГИС «Моя школа» стартовало в марте текущего года. В тестовом режиме охвачено три образовательных учреждения. Подписанный документ предполагает, что с третьей четверти 2023/2024 учебного года к сервисам «МЭШ» присоединят все 1410 школ Татарстана.

«МЭШ» — это единая образовательная платформа, которая помогает ребенку учиться, педагогу — учить, а родителям — быть в курсе процесса.

Ранее мы сообщали, что в Казани на улице Рауиса Гареева построили новую школу.

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