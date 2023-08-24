В Татарстане 25 августа ожидаются первые заморозки

В Татарстане уже чувствуется приближение осени. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане уже чувствуется приближение осени. Так, 25 августа в регион нагрянут первые заморозки.

«Ожидается северный, северо-западный ветер, местами порывами до 15-17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +1..+6, на почве местами слабые заморозки с температурой воздуха около нуля. Максимальная температура воздуха днем +16..+21», - сообщили в гидрометцентре РТ.

На выходных столбик термометра днем опустится до +12 +17 градусов.

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