Директор компании в Татарстане не заплатил по налогам 38 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане директора строительной компании ООО «ТСК» поймали на неуплате налогов. Долг составил более 38 миллионов рублей.

«Выяснилось, что директор фирмы внес в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентами и умышленно уклонился от уплаты налога», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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