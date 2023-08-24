Жители новых регионов РФ смогут проголосовать досрочно на участках в Татарстане

На спецучастках в Татарстане голосование будет проходит с 1 по 4 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители новых регионов России, а именно ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, смогут проголосовать досрочно на избирательных участках в Татарстане. Они откроются в республике в сентябре.

«Появятся два участка в Казани, один – в Набережных Челнах и один – в Альметьевске», - сообщил изданию «Татар-информ» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На спецучастках в Татарстане голосование будет проходить с 1 по 4 сентября. Первые три дня участки будут работать до 20.00, а в последний день - до 15.00.

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