Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 августа 2023 16:26

Жители новых регионов РФ смогут проголосовать досрочно на участках в Татарстане

Четыре участка откроются в сентябре
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
На спецучастках в Татарстане голосование будет проходит с 1 по 4 сентября.

На спецучастках в Татарстане голосование будет проходит с 1 по 4 сентября.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители новых регионов России, а именно ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, смогут проголосовать досрочно на избирательных участках в Татарстане. Они откроются в республике в сентябре.

«Появятся два участка в Казани, один – в Набережных Челнах и один – в Альметьевске», - сообщил изданию «Татар-информ» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На спецучастках в Татарстане голосование будет проходить с 1 по 4 сентября. Первые три дня участки будут работать до 20.00, а в последний день - до 15.00.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram