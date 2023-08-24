В парке Казани «Сад рыбака» тестируют воссозданный фонтан

Фонтану вернули его полноценный функционал. Фото: vk.com/kvb_kzn

В Казани в тестовом режиме запустили воссозданный в парке «Сад рыбака» фонтан.

«Как и обещали, на место вернулась скульптура Рыбака, а фонтану вернули его полноценный функционал», - сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Специалисты продолжают работы по покраске и пусконаладке фонтана, поэтому на постоянной основе он начнет работать позже. Также рабочие установили дополнительные скамейки на детской площадке, о которых просили жители.

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