Рустам Минниханов встретился со студентами ГИТИС из Татарстана

Глава региона посмотрел учебный корпус, услышал об истории института. Фото: t.me/apparatustatar

Раис РТ Рустам Минниханов посетил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Там он встретился со студентами из республики. Всего в вузе обучается 42 человека из Татарстана.

«Глава региона посмотрел учебный корпус, услышал об истории института. Сегодня татарстанские выпускники ГИТИСа работают в ведущих театрах Москвы и республики. А ГИТИС регулярно проводит в Татарстане творческие и образовательные лаборатории, гастроли Учебного театра, выездные мастер-классы», - сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Сотрудничество развивается по проекту «Дебют в России», когда творческие команды ставят постановки в театрах регионов.

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