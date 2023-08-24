В Казани до 14 октября продлили ограничение движения по улице Чистопольской

Будет полностью закрыта проезжая часть в районе дома №60. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ограничение движение по улице Чистопольской в Казани продлили до 14 октября. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, будет полностью закрыта проезжая часть в районе дома №60.

Временные неудобства связаны с реконструкцией третьего северного коллектора, который эксплуатируют уже 37 лет и он имеет 100-процентный износ. Из 8 километров коллектора 4,7 км на сегодня являются аварийными. За последние два года там произошло 38 аварий.

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