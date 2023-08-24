В Набережных Челнах средняя зарплата составила 64,6 тысячи рублей

В Набережных Челнах в 2022 году средняя заработная плата составляла 53,9 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах за первое полугодие 2023 года средняя зарплата составила 64,6 тысячи рублей. Речь идет о сотрудниках крупных, средних предприятий и организаций. Соответствующие данные опубликовал исполком города.

Этот показатель на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда средняя заработная плата составляла 53,9 тысячи рублей.

Кроме того, объем отгруженных товаров собственного производства предприятий города за первую половину 2023 года составил 367,1 миллиарда рублей. Это на 35,3% выше, чем в прошлом первом полугодии. А оборот розничной торговли приравнялся к 102 миллиардам рублей (+9,8%).

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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