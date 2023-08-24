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НовостиОбщество24 августа 2023 13:46

В Татарстане объявили штормовое предупреждение до 1 сентября

Это связано с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане первое в текущем году штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов объявили с 13 апреля.

В Татарстане первое в текущем году штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов объявили с 13 апреля.

Фото: Иван Макеев

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов до 1 сентября, сообщает Гидрометцентр республики.

С 25 августа по 1 сентября местами сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов.

Отметим, в республике первое в текущем году штормовое предупреждение объявили с 13 апреля. После его продлили до 24 июля.

Напомним, в Татарстане ожидается понижение температуры до +19 градусов. 24 августа пройдет небольшой дождь.

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