В Казани три семьи получили льготу по программе соципотеки

Для получения льготы необходимо обратиться в исполком Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани три семьи получили внеочередную льготу по программе социальной ипотеки. Об этом на сессии сообщил начальник Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов.

По словам Шамсутдинова, граждане, признанные нуждающимися в неотложной поддержке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте вне зависимости от сферы деятельности. В 2023 году эта мера поддержки была оказана родственникам военнослужащих, погибших на спецоперации.

Отметим, для получения услуги необходимо обратиться в исполком Казани.

Напомним, в Казани с 2005 года более 30 тысяч семей приобрели жилье по соципотеке.

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