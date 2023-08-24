В зоне СВО погиб Эдуард Асанов, замначальника цеха литейного завода «КАМАЗа»

До прихода на «КАМАЗ» и отправки в зону СВО Асанов занимался тем, что организовывал уроки рисования для детей-сирот. Фото: ПАО «КАМАЗ»

На Донбассе, выполняя свой воинский долг, во время проведения СВО погиб житель Набережных Челнов, замначальника цеха литейного завода «КАМАЗа» Эдуард Асанов. Ему было 44 года. Он служил лейтенантом. В июне этого года Народная милиция ДНР наградила его медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Стоит отметить, что до прихода на «КАМАЗ» и отправки в зону СВО Эдуард Асанов, получивший образование учителя труда и черчения, занимался тем, что организовывал уроки рисования для детей-сирот.

«Коллеги запомнят Эдуарда Асанова ответственным, отзывчивым и добрым человеком, любившим жизнь. Прощание с ним и похороны состоятся на малой родине бойца, в Мензелинске», - сообщает корпоративное издание завода «Вести КАМАЗа».

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