Годовое субсидирование речного рейса Казань-Ульяновск обойдется в 30 млн рублей

Первым пассажиром нового судна стал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Фото: Миндортранс Татарстана

Годовое субсидирование речного рейса Казань-Ульяновск обойдется в 30 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Отметим, что этот речной рейс осуществляется на новом судне на подводных крыльях «Муса Джалиль». Затраты по его обслуживанию Татарстан планирует разделить пополам с Ульяновской областью. Дотации будут поступать на период наработки пассажиропотока.

Отметим, первый межрегиональный рейс на новом судне совершен 18 августа. Первым пассажиром стал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Напомним, от Казани до Свияжска в первый рейс отправился «Метеор-2020».

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