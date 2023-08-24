В Казани построят новый микрорайон с высотками до 22 этажей

Микрорайон расположится на территории площадью свыше 40,6 гектара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приволжском районе Казани построят новый микрорайон с высотками до 22 этажей. Эти дома рассчитаны на 12 тысяч жителей. Соответствующий проект утвердили в исполкоме города.

Микрорайон расположится на территории площадью свыше 40,6 гектара. Там будет находится пять кварталов. Также проект включает строительство детского сада на 340 мест, котельной, двух трансформаторных подстанций и очистных сооружений.

Помимо этого, в рамках развития транспортной инфраструктуры нового микрорайона запланирована реконструкция улиц Складская и Техническая. Все работы будут вестись в два этапа.

Напомним, в Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий лес.

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